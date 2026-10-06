La Universidad de Salamanca sube 15 puestos en el ranking internacional de sostenibilidad

La Universidad de Salamanca mejora 15 posiciones en el ranking internacional de sostenibilidad UI GreenMetric 2026 y alcanza el puesto 234 a nivel mundial.

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La USAL mantiene además el quinto puesto entre las universidades españolas, consolidándose entre las instituciones nacionales mejor posicionadas en materia de sostenibilidad.

La mejora se produce especialmente en Energía y Cambio Climático, Residuos y Transporte, áreas en las que la Universidad de Salamanca ha avanzado respecto a la edición anterior.