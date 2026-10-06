La UPSA amplía sus destinos de movilidad y abre a los estudiantes nuevas opciones para estudiar en Europa

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha presentado a sus estudiantes los programas de movilidad disponibles para este curso durante las Jornadas de Movilidad Nacional e Internacional, celebradas los días 5 y 6 de octubre.

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La principal novedad de este curso es la incorporación de nuevos destinos internacionales para distintas titulaciones. Entre ellos se encuentran universidades de Italia, Bélgica, Alemania y Croacia.

En concreto, los estudiantes de Logopedia podrán optar a la Universidad de Bolonia, mientras que los de Nutrición Humana y Dietética cuentan con un nuevo destino en la Universidad degli Studi di Modena y Reggio Emilia.

La oferta también se amplía para los alumnos de Informática, con Vives Zuid (Bélgica) y EBS University of Business and Law (Alemania), y para los estudiantes de Administración y Dirección de Empresas, que disponen de nuevos destinos en Alemania y Croacia.

Durante las jornadas, Italia, Bélgica, Países Bajos y Portugal se han situado entre los destinos europeos que más consultas han recibido por parte de los estudiantes. En América, destacan Uruguay y Chile.

La UPSA ofrece posibilidades de movilidad a través de Erasmus+, programas de Intercambio y SICUE, permitiendo a los alumnos cursar parte de sus estudios en otras universidades nacionales e internacionales.

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Además, varios estudiantes que ya han participado en estos programas han compartido sus experiencias con los asistentes para ayudarles a conocer de primera mano cómo es realizar una estancia académica fuera de la Universidad.

Los alumnos interesados en solicitar una plaza tienen hasta el 18 de octubre para participar en esta primera convocatoria. Posteriormente se abrirán nuevas convocatorias para cubrir las plazas que hayan quedado vacantes.