La USAL reina en la oratoria nacional: ADUSAL conquista Almería y firma una temporada de récord

La Asociación de Debate de la Universidad de Salamanca (ADUSAL) ha vuelto a hacer historia en el circuito académico español. Tras un fin de semana de intensa competición en Roquetas de Mar, el equipo formado por Cyan, Andrea y Ricardo se ha alzado con la victoria en el II Torneo Nacional de Debate "Costa de Almería". Este triunfo confirma la hegemonía que ha llevado al club a disputar cuatro finales nacionales y ganar dos campeonatos en lo que va de curso, una gesta sin precedentes para la provincia y para Castilla y León.

El camino hacia el título exigió una pericia retórica impecable sobre la humanización de los animales en la sociedad. Los representantes de la USAL demostraron su versatilidad al defender con éxito tanto la postura a favor como la posición en contra, logrando tres victorias en la fase clasificatoria. Tras superar rondas eliminatorias frente a potentes universidades de Madrid, Sevilla, Alicante y Baleares, los salmantinos se impusieron en una ajustada final al equipo de la Universidad del País Vasco, consolidando su dominio técnico frente a los mejores jueces del circuito.

El éxito colectivo se vio reforzado por el reconocimiento individual a Cyan González, quien fue galardonado con la mención a mejor argumentador del torneo. Este premio subraya el rigor intelectual de un equipo que ya había avisado de su potencial este año, tras alcanzar la final en Málaga y elevar el nivel de la competición en Vigo. Con esta última victoria, ADUSAL cierra el ciclo de torneos regulares como el rival a batir.

Ahora, el club ya tiene la mirada puesta en el próximo desafío: la Liga Española de Debate Universitario (LEDU). Tras haber logrado, por primera vez para Salamanca, dos plazas clasificatorias en una misma temporada, los debatientes se preparan para la cita de septiembre.