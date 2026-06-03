Carlos Martínez califica el pacto de PP y Vox como "el acuerdo de la vergüenza”

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, ha calificado este miércoles el pacto rubricado por PP y Vox como "el acuerdo de la vergüenza”, alegando que sirve para “desmantelar el estado del bienestar y para mantener a Alfonso Fernández Mañueco en el poder".

Además Martínez asegura que el contenido del pacto refleja los “idénticos planteamientos xenófobos y racistas” que los pactos que ya han sido firmados en las comunidades de Extremadura y Aragón. Un acuerdo que, ha continuado, "no habla de ningún problema de Castilla y León y no se hace ni una sola mención de la ordenación del territorio y el desequilibrio entre provincias".

Por otro lado, denuncia que el acuerdo no menciona "uno de los principales problemas de Castilla y León", como es el de la vivienda y desaparece la Consejería de Igualdad: “Se asume la política de la extrema derecha. Ni igualdad, ni vivienda, ni ordenación del territorio”, ha concluido, para añadir que "únicamente se preocupan por la inmigración".



“El problema de Castilla y León no es la inmigración, es la falta de vivienda, de falta jóvenes y eso es lo que no recogen”, ha remarcado. En definitiva, ha concluido que es un documento que “no sirve nada más que para mantener en el sillón a Mañueco": "Dos meses y medio con un final conocido por todos, sin rendición de cuentas y que persigue cargase el estado del bienestar”.