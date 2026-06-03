El artista murciano Eduardo Balanza llega al DA2 de Salamanca con su exposición 'Artefactos sonoros’

El artista murciano Eduardo Balanza expone desde este miércoles 3 de junio sus obras en el centro de arte contemporáneo de Salamanca DA2, con una exposición que lleva por título ‘Artefactos sonoros’ y que ha sido comisariada por Sema D’Acosta. Así, según apunta el Ayuntamiento de Salamanca, este proyecto está integrado por una treintena de piezas que incluyen fotografías, portadas de discos intervenidas, instalaciones, piezas escultóricas en terracota, prototipos de instrumentos, platos pintados y la instalación Deconstructing Harmony (2026).
En concreto, ‘Artefactos sonoros, que se podrá visitar en las Salas 6 y 7 del DA2 hasta el próximo 4 de octubre, es una exposición antológica que reúne una amplia selección de obras de Eduardo Balanza, "un artista que se mueve entre distintos ámbitos de la creación, desde la fotografía hasta el espectáculo".
Según explican desde el consistorio, "el artista entiende la música como un argumento estético y dispositivo de pensamiento que le sirve como lugar de resistencia desde el que intentar abordar la realidad". Por ello, este proyecto busca plantear un diagnóstico del presente a través de los restos analógicos de la cultura musical de finales del siglo XX, plasmando así "una compleja problemática existente en torno a las tensiones entre el antes y el ahora".
Como justificación al tema de la muestra, el artista asegura que la música, antes, permitía crear un espacio propio independiente. En cambio, defiende que actualmente, este pensamiento está controlado por los algoritmos y la industria, lo que crea un espacio más homogeneizado. Con esta idea, el artista, tomando la música y el sonido como punto de partida, investiga y desarrolla instalaciones, fotografías, performances y esculturas en las que las formas de entretenimiento y la tecnología forman un cuerpo de trabajo basado en los modelos de experiencia colectiva, principalmente concebidos a partir de la música.