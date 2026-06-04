El CMI 'El Charro' acoge la exposición pictórica de José Manuel Guarido hasta el 25 de junio

La sala de exposiciones del Centro Municipal Integrado (CMI) Julián Sánchez 'El Charro' alberga la obra de José Manuel Guarido Mateos. La muestra, que estará disponible hasta el 25 de junio, destaca por su variedad técnica al reunir piezas de óleo, acuarela y plumilla.

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El autor, un médico jubilado y pintor autodidacta, inició su andadura artística a los 17 años, cuando pintó su primer cuadro. Desde entonces, ha consolidado su trayectoria exponiendo su trabajo tanto en la capital salmantina como en diversos municipios de la provincia

La exposición se puede visitar de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, y los sábados y domingos de 10:00 a 14:00 horas.