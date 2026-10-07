El PP de Salamanca prepara las generales y avisa: "Vamos a por todas"

El presidente del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha defendido este miércoles que el PP afronta las próximas elecciones generales del 29 de noviembre con el objetivo de mejorar los resultados obtenidos en los anteriores comicios y mantener su representación en el Congreso y el Senado. El dirigente popular ha realizado estas declaraciones antes de la reunión del Comité Ejecutivo Provincial, en la que se ha abordado, entre otras cuestiones, la designación de las personas que formarán el Comité de Campaña de las elecciones generales.

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García Carbayo ha definido la cita electoral como "crucial" y ha asegurado que el Partido Popular saldrá a la campaña "a por todas", con la intención de trasladar a los ciudadanos su proyecto y reclamar un cambio de Gobierno.

El presidente provincial del PP ha marcado además como referencia los resultados obtenidos por los populares en Salamanca en las anteriores elecciones generales, cuando alcanzaron alrededor del 47 % de los votos "nuestro objetivo es repetir los resultados que tuvimos en las pasadas elecciones generales", ha señalado, apuntando a revalidar la representación en términos de diputados y senadores.

En cuanto a las listas del Partido Popular al Congreso y al Senado por Salamanca, García Carbayo ha señalado que será la dirección nacional del partido la encargada de decidir su composición. Por el momento, el PP salmantino no conoce si habrá cambios respecto a las candidaturas de las anteriores elecciones generales, por lo que los nombres de los candidatos todavía están pendientes de concretarse.

Críticas al Gobierno por los problemas de Salamanca Durante su intervención, García Carbayo ha cargado duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez por lo que considera una falta de compromiso con Salamanca y una sucesión de retrasos e incumplimientos que, a su juicio, han perjudicado a la provincia. Entre sus principales reclamaciones ha citado el retraso en la electrificación de la conexión ferroviaria con Portugal, la recuperación de frecuencias con Madrid, el impulso de la Ruta de la Plata y otros proyectos de infraestructuras pendientes.

También ha criticado la supresión de la conexión ferroviaria directa con Barcelona y ha acusado al Ejecutivo de "aislar"a Salamanca. En este sentido, ha reclamado un Gobierno que "se fije en Salamanca" y atienda las necesidades de la provincia, al tiempo que ha defendido la gestión de la Junta de Castilla y León y de las administraciones gobernadas por el PP como contrapeso a la falta de apoyo del Ejecutivo central.

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La vivienda, uno de los ejes de la campaña La vivienda será, según ha avanzado García Carbayo, otro de los asuntos centrales del discurso del PP durante la campaña electoral. El dirigente popular ha acusado al Gobierno de no haber cumplido sus compromisos en materia de vivienda y ha defendido que el problema únicamente puede solucionarse aumentando la construcción.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la política desarrollada en Salamanca, donde ha destacado la construcción de viviendas a través del Patronato Municipal de Vivienda, los programas de rehabilitación y las promociones de alquiler protegido.

García Carbayo también ha criticado la situación de los alquileres y ha reclamado que las administraciones faciliten la construcción de nuevas viviendas.

"Queremos que los españoles voten" Preguntado por el voto por correo, el presidente del PP salmantino ha asegurado que su formación no tiene "ningún reparo" y ha defendido que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto por la vía que consideren. "Queremos que los españoles voten", ha reiterado García Carbayo.