Salamanca reúne a 200 profesionales en el IV Congreso Veterinario de Pequeños Animales

Salamanca acoge este viernes 5 y sábado 6 de junio el IV Congreso Veterinario de Pequeños Animales de Castilla y León. El evento, organizado por el Consejo de Colegios de la Profesión Veterinaria de la comunidad y el Colegio de Salamanca, prevé congregar a cerca de 200 profesionales, entre veterinarios clínicos, auxiliares y estudiantes.

Publicidad Publicidad

Esta cuarta edición se centra de forma exclusiva en las patologías del sistema digestivo, abordadas desde la medicina interna, el diagnóstico por imagen y la cirugía. El objetivo es ofrecer una actualización científica práctica para responder a la creciente importancia de los animales de compañía en la sociedad, contando para ello con ponentes de primer nivel como Hernán Fominaya, María Luisa Palmero o Carlos Martínez, entre otros.

El programa académico se divide en dos itinerarios adaptados. Los veterinarios profundizarán en tratamientos de hepatitis, endoscopias, cirugía biliar e incluso el uso de ChatGPT en la clínica; por su parte, los auxiliares se formarán en ventilación mecánica, estabilización del paciente digestivo y atención a los tutores.

Publicidad