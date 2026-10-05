Pedro Sánchez decide adelantar las elecciones

"Debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho mas amplia progresista". Con estas declaraciones, Pedro Sánchez ha informado, las 9:00 horas de este lunes, bajo la atenta expectación de la totalidad de la población española, que finalmente adelantará las elecciones al próximo 29 de noviembre, tal y como anunció que podría hacer debido a los votos recibidos el pasado viernes 2 de octubre.

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En este sentido, todo el fin de semana se ha apuntado la posibilidad de este adelanto electoral tras el rechazo en el Parlamento el pasado viernes, en sesión extraordinaria, de los dos Reales Decretos Ley para facilitar el acceso a la vivienda con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

Así, finalmente, el presidente del Gobierno ha decidido dar voz a los españoles antes de tiempo, por lo que el conjunto de la población nacional irá a las urnas el próximo domingo 29 de noviembre. Según ha justificado en su discurso, esta elección recae en la necesidad de "renovar y ampliar el apoyo": "Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir los niveles de desigualdad debemos movilizarnos".

En la comunicación de esta decisión, Pedro Sánchez ha hecho un repaso por la serie de medidas que, tal y como ha apuntado, se han llevado a cabo desde el gobierno de España durante estos tres años de legislatura.

En cambio, dedicadas a las personas que pueden estar en contra de su actividad política, ha pronunciado palabras en defensa propia: "Hemos tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática. Ellos han comprado áticos y han privatizado hospitales". En este discurso de justificación, ha apuntado que dicha oposición "no ha parado de bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país".