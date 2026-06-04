Abierto el plazo de matrícula para la Escuela Municipal de Música de Alba de Tormes

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha abierto el plazo de inscripción para el curso 2026-2027 de la Escuela Municipal de Música. Las personas interesadas podrán formalizar su matrícula hasta el próximo 24 de junio.

Publicidad Publicidad

Para completar la inscripción, los alumnos deberán presentar el impreso de matrícula debidamente cumplimentado junto con el justificante de pago de la tasa, fijada en 15 euros. La documentación puede entregarse presencialmente en el Ayuntamiento o enviarse por correo electrónico a escuelamusica@villaalbadetormes.com.

La oferta formativa incluye clases de piano, guitarra clásica y eléctrica, flauta travesera, clarinete, saxofón, trompa, trompeta, gaita y tamboril, canto y música tradicional. Además, la escuela contará con coros infantiles y de voces blancas, así como con diferentes grupos de batería y guitarra eléctrica.

Publicidad