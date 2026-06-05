Miguel Ángel Martín Más, profesor y especialista en historia, será el encargado de dar el pregón antes del desfile y homenaje a Bernardo del Carpio

Un día al año, y ya van 29, Carpio Bernardo, una pequeña localidad pedánea de Villagonzalo, saca estandartes, pendones, armaduras y escudos a las calles para revivir la leyenda de uno de los héroes medievales más reconocidos de Salamanca y que da nombre a la localidad: Bernardo del Carpio. Sus jornadas medievales han ido evolucionando hasta convertirse en auténticas fiestas medievales donde todo hace que el visitante se transporte.

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Ropas, espadas, armaduras, posada, puestos con productos artesanos de época, bufones, un palenque, bailes…. Todo lleva a los tiempos en los que Bernardo del Carpió habitó el castillo del que solo quedan unas pocas ruinas y que miraba al Tormes. Bernardo del Carpio, que fue hijo de la infanta Jimena, hermana de Alfonso II y el conde de Saldaña.

Así este sábado a partir de las 14.00 horas la pequeña localidad volverá a reunir a cientos de personas dispuestas a disfrutar de una auténtica jornada medieval. Tras la decoración de todo el pueblo y el montaje de los puestos de los artesanos, tendrá lugar una comida que, por supuesto, será un asado medieval. A partir de las 17.30 horas tendrá lugar la lectura del pregón, que en esta ocasión correrá a cargo de Miguel Ángel Martín Mas. Profesor y amante de la historia, Martín Mas es un gran estudioso y conocedor tanto del medievo, es uno de los dos protagonistas del descubrimiento de la relación de la heráldica del techo de las Claras con la reina Berenguela, como de la guerra de la Independencia.

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Tras el pregón, comenzará el tradicional desfile por las calles de la localidad, con pasacalles y bailes hasta la estatua de Bernardo del Carpio para hacer la tradicional ofrenda floral y comenzará la fiesta. Bufones, juegos, teatro, exhibición de cetrería y ya por la noche, lectura de los romances en las ruinas del castillo, hasta donde suben todos los presentes andando o a caballo.

Puedes consultar el programa de la jornada completo:

Programa Fiesta Medieval Bernardo Del Carpio