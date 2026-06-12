La Junta inicia los trámites para declarar como BIC la conocida Vía o Calzada de la Plata

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha iniciado los trámites para la declaración de Bien de Interés Cultural con Categoría de Vía Histórica de la Vía o Calzada de la Plata e itinerarios de 'Emerita Augusta' que une Mérida con Astorga y que atravisa por completo las provincias de Salamanca y Zamora, y parcialmente León.

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Se trata de uno de los itinerarios históricos más complejos que discurre de sur a norte del sector occidental de la Península Ibérica, uniendo las ciudades romanas de Mérida ('Emerita Augusta') con Astorga ('Asturica Augusta'), fundadas en el siglo I, tras la conquista augustea del norte peninsular.

El tramo que atraviesa la provincia de Salamanca hasta el sur de la capital, es el que presenta un mejor estado de conservación en líneas generales. Este tramo fue declarado Bien de Interés Cultural en 1931, haciéndose extensiva esta protección al trazado completo de la Calzada en Castilla y León en el año 2001, mediante la incoación del expediente para su protección como Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico.