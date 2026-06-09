Expulsan al ex profesor de la Universidad de Salamanca condenado por abusos sexuales del Colegio de Psicología de Castilla y León

El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León ha acordado la expulsión del ya ex profesor de la Universidad de Salamanca, M.D.G.E, tras conocerse la sentencia de ocho años por agredir sexualmente a una paciente en Salamanca, según dictó la Audiencia Provincial de Salamanca.
El COPCYL ha acordado la expulsión en la Junta de Gobierno, que ha aprobado por unanimidad esta medida. Además, la Comisión Deontológica ha abierto al colegiado un expediente disciplinario por infracción de las normas básicas. Según han explicado desde el propio colegio: “La Comisión elevó este lunes, 8 de junio, a la Junta una propuesta de resolución en la que dictaminaba la expulsión del colegiado condenado en Salamanca”.
Con esta expulsión, se inhabilita a ejercer la psicología, al tratarse de una profesión de colegiación obligatoria. Por otro lado, la resolución impedirá colegiarse al varón tanto en España como en cualquier otro país de la Unión Europea.