Expulsan al ex profesor de la Universidad de Salamanca condenado por abusos sexuales del Colegio de Psicología de Castilla y León

Para finalizar, han indicado que “el COPCYL condena con contundencia los hechos y remarca que el fin último de la psicología se basa en el cuidado de la salud, el bienestar y la plenitud del desarrollo de las personas. La protección de los pacientes debe constituir siempre la máxima prioridad de cualquier sistema de atención psicológica y de las instituciones encargadas de velar por la calidad y la ética profesional”.