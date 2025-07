Tres años de prisión para un hombre que agredió sexualmente a su exnovia

La Audiencia Provincial ha condenado a un varón de 34 años a tres años de prisión más cinco de libertad vigilada por una agresión sexual contra quien fuera su pareja. La sentencia además también lo condena con la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y tiene prohibido acercarse a la víctima, a su domicilio o a su lugar de trabajo a una distancia inferior a 50 metros, así como comunicarse con la misma por cualquier medio por un tiempo de 5 años.

La Audiencia reconoce como hechos probados, que el condenado acudió a las 5.30 de la madrugada del 9 de abril de 2024 al domicilio de quien había sido su pareja pidiéndole que le dejara entrar porque alguien le perseguía. Una vez entró, ella aceptó a que se quedara a dormir advirtiéndole que no iba a tener ninguna relación con él. Sin embargo “a los pocos minutos, cuando ambos se encontraban acostados en la cama, Celso, con ánimo libidinoso, se subió encima de ella y llegó a penetrarla vaginalmente a pesar de que Eulalia le decía en todo momento que no quería”, recoge la sentencia que añade que “finalmente, el procesado eyaculó encima del pecho y del hombro de ella, le dijo no te enfades” y se marchó de allí”. El procesado ha abonado a la víctima la cantidad de 8.000 euros en concepto de indemnización por daños morales.