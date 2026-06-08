La comunidad universitaria de la UPSA visita al papa León XIV en Madrid

Varios miembros de la Universidad Pontificia de Salamanca han estado este fin de semana en Madrid visitando al papa León XIV, asistiendo a la eucaristía y posterior procesión del Corpus Christi, celebradas en la plaza de Cibeles, en Madrid.

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El rector, Santiago García-Jalón de la Lama estuvo acompañado por el equipo rectoral, el gerente y el capellán, encabezando una amplia representación de profesores y estudiantes.

La UPSA en Madrid visitando al papa León XIV | Comunicación Universidad Pontificia de Salamanca

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Con camisetas blancas y pancartas con el eslogan 'La Ponti con el Papa', profesores y alumnos disfrutaron de una inolvidable jornada y muy significativa para la comunidad universitaria de la UPSA, reafirmando los valores que inspiran a su proyecto educativo y a su vocación de servicio a la sociedad.

La UPSA en Madrid visitando al papa León XIV | Comunicación Universidad Pontificia de Salamanca

Esta experiencia sirvió para fortalecer los vínculos de la comunidad universitaria con la iglesia y con las actividades promovidas en el marco de la visita del papa.

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