El PSOE anuncia que presentará una moción de censura en Béjar y Antonio Cámara será el candidato a alcalde

La asamblea de la Asociación Socialista Bejarana celebrada en la tarde de este miércoles ha acordado "pedir a las siete concejalas y concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Béjar que redacten el escrito de moción de censura presentando como candidato a la alcaldía a nuestro secretario general, Antonio Cámara López. Asimismo, pedimos al portavoz de Tu Aportas y a las concejalas no adscritas que se sumen con sus firmas a la presentación de dicha moción de censura, por el bien de nuestro Ayuntamiento, por el bien de nuestra Ciudad de Béjar". Así lo han anunciado a través de un comunicado de prensa tras la celebración de la reunión.

En la asamblea, la militancia “ha estudiado y debatido la situación actual en la ciudad de Béjar y, muy especialmente, la gestión del Ayuntamiento por parte del actual gobierno de coalición formado por el Partido Popular y VOX”. Recuerdan que en las elecciones municipales de 2023 el Partido Socialista Obrero Español ganó a pesar de que el pacto de gobierno firmado por el Partido Popular y VOX en la ciudad permitió que ambos partidos políticos consiguiesen la alcaldía y el gobierno de la ciudad.

Afirman en la nota que en estos dos años de gobierno han demostrado “la incapacidad de esa coalición para que nuestra ciudad no solo progrese, sino que al menos se mantuviese en los niveles económicos, productivos y sociales en los que estaba. El deterioro de todas las áreas es palpable y su reflejo está en la situación de las calles, los comercios, los espacios infantiles, las instalaciones, etc. Por no mencionar la situación del personal del ayuntamiento, con denuncias en el juzgado de lo social, ruptura de la negociación colectiva, disminución preocupante de la plantilla y falta de objetivos y directrices”.

Continúan asegurando que el abandono de dos de las concejalas que formaban parte del equipo de gobierno dentro del grupo municipal del Partido Popular, tras el escándalo del caso asesores y los enormes problemas de gestión que, posteriormente, llevaron a la reprobación del alcalde por el pleno del Ayuntamiento, fueron una confirmación del “desgobierno de la ciudad” y afirman que “Béjar está en una situación alarmante. Es un barco a la deriva que ya se está hundiendo, y la ciudadanía pide soluciones inmediatas”.

“El equipo VOX-PP, Grupo Municipal Socialista Béjar con el beneplácito de la dirección del Partido Popular de Salamanca y de Castilla y León, está desmantelando nuestra ciudad. Y las bejaranas y bejaranos no podemos aguantar más. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Béjar desde el primer momento se puso a disposición del nuevo gobierno para el traspaso de información y colaborar en todo lo necesario para la continuidad de la buena administración de la ciudad. Nos consta que el concejal de Tu Aportas actuó exactamente igual, informando de la situación de las áreas que estaban a su cargo, como no podía ser de otra manera. El nuevo equipo de gobierno no solo no aceptó la información y la ayuda, sino que, muy al contrario, empezó su acción de gobierno con amenazas, intentos de amedrentamientos y denuncias en los juzgados contra el anterior alcalde y funcionarios del ayuntamiento que no prosperaron”.

La Agrupación Socialista Bejarana asegura que “hasta el día de hoy el trato hacia las concejalas y concejales que ejercen su obligada y legítima labor de control al equipo de gobierno es inaceptable. La ciudadanía viene demandando un cambio en el gobierno de la ciudad al que solo se podía acceder tras la dimisión más que motivada del alcalde del Partido Popular. De hecho, él mismo dimitió como presidente de la Mancomunidad del Embalse de Béjar por su inoperancia y, hace pocos días, de su cargo de asesor del Partido Popular en la Diputación de Salamanca. Nuestra petición de dimisión como alcalde ha sido reiterada demostrando su falta de capacidad para dirigir la ciudad. La falta de gestión, los pésimos resultados en La Covatilla y su desmantelamiento son la punta del iceberg”.

Recuerdan que la sentencia del pasado día 10 de junio el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad del párrafo segundo del artículo 197.1 a) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general, en la redacción dada por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero. Esto abre las puertas a poder contar en igualdad de condiciones con todas las concejalas y concejales que forman parte del pleno del ayuntamiento para poder presentar una moción de censura que hasta ahora había sido imposible. “Una moción de censura es una acción legítima, aunque dotada de cierta gravedad. Debe ser el último recurso para que se produzca un relevo en la alcaldía de cualquier consistorio, y no es un acto que deba hacerse sin meditarse muy bien”.

Por eso, añaden, la militancia de la Agrupación Socialista Bejarana ha estudiado, analizado y debatido democráticamente la posibilidad de presentar una moción de censura que termine con estos ya más de dos años de caos y catástrofe en la gestión municipal. Y ha llegado a la conclusión de que, “en la situación en la que nos encontramos, no hay ya otra solución para nuestro ayuntamiento, para nuestra Béjar”.