La Junta destinará un presupuesto total de 55.000 euros, repartidos en 45.000 euros para centros públicos y 10.000 euros para concertados

La Consejería de Educación ha abierto la convocatoria de los Premios a los Mejores Planes de Lectura de Centro para el curso 2025-2026. Esta iniciativa, publicada en el BOCYL, busca reconocer el esfuerzo de los colegios e institutos por fomentar el hábito lector y mejorar sus bibliotecas escolares. Para ello, la Junta destinará un presupuesto total de 55.000 euros, repartidos en 45.000 euros para centros públicos y 10.000 euros para concertados.

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La convocatoria concederá un total de 40 premios de hasta 1.000 euros cada uno, una cuantía que los centros ganadores deberán invertir íntegramente en sus bibliotecas. El reparto de estos galardones se realiza en función del número de centros que desarrollan planes de lectura en cada provincia.

Salamanca se consolida como una de las grandes protagonistas de la región al alzarse como la tercera provincia con mayor número de reconocimientos en juego. Los centros salmantinos optarán a un total de 7 galardones, una cifra que sitúa a la provincia en el podio autonómico, solo por detrás de Valladolid (9) y León (8), y muy por delante de territorios como Soria, que solo contará con dos premios.