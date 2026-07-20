Salamanca lidera la oferta de plazas sanitarias en Castilla y León con 135 nuevos especialistas

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha presentado su nueva convocatoria de formación sanitaria con el objetivo de paliar el déficit de profesionales, una medida que el Gobierno autonómico califica de "histórico esfuerzo" ante la "falta de iniciativa" del Ministerio de Sanidad. En este nuevo reparto regional, la provincia de Salamanca se consolida como el principal motor sanitario de la comunidad al recibir un total de 135 plazas para futuros médicos y enfermeros.

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El grueso de esta dotación se concentra en la atención hospitalaria. Salamanca es el área sanitaria que más vacantes recibe de toda la comunidad, con un total de 98 plazas destinadas a especialidades médicas en sus hospitales. Supera así a provincias como Valladolid Este (77) y León (63), en un año en el que la oferta autonómica ha crecido hasta las 444 plazas totales, reforzando áreas críticas como Anestesiología, Oftalmología, Urgencias y Medicina Nuclear.

Por su parte, la Atención Primaria y los cuidados especializados también recibirán un impulso en la provincia.

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha presentado su nueva convocatoria de formación sanitaria con el objetivo de paliar el déficit de profesionales, una medida que el Gobierno autonómico califica de "histórico esfuerzo" ante la "falta de iniciativa" del Ministerio de Sanidad. En este nuevo reparto regional, la provincia de Salamanca se consolida como el principal motor sanitario de la comunidad al recibir un total de 135 plazas para futuros médicos y enfermeros.

El grueso de esta dotación se concentra en la atención hospitalaria. Salamanca es el área sanitaria que más vacantes recibe de toda la comunidad, con un total de 98 plazas destinadas a especialidades médicas en sus hospitales. Supera así a provincias como Valladolid Este (77) y León (63), en un año en el que la oferta autonómica ha crecido hasta las 444 plazas totales, reforzando áreas críticas como Anestesiología, Oftalmología, Urgencias y Medicina Nuclear.

Por su parte, la Atención Primaria y los cuidados especializados también recibirán un impulso en la provincia. Salamanca sumará 18 nuevos médicos residentes de Medicina de Familia y Comunitaria, apoyando el esfuerzo de la Junta por cubrir el 100% de las plazas acreditadas en esta especialidad. A esto se añaden 19 plazas de formación para Enfermería (EIR), que se distribuirán entre distintas ramas como la familiar, salud mental u obstetricia, garantizando el relevo generacional en los centros salmantinos.

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