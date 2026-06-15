El Ayuntamiento de Salamanca ha permitido instalar televisiones en la parte externa de los bares para que los salmantinos disfrutan del fútbol y del calor

Las terrazas se han llenado para ver a España en el primer partido del Mundial 2026 disputado durante este lunes, 15 de junio, en un encuentro que ha enfrentado al conjunto español contra Cabo Verde en Atlanta.

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Terrazas En Salamanca Para Ver a La Roja En Su Empate Contra Cabo Verde

A pesar de ser un partido agridulce con reparto de puntos, salmantinos y salmantinas no han dudado en salir a las calles para apoyar a La Roja mientras tomaban un refrigerio en compañía de amigos y conocidos.

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