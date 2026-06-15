Las terrazas se han llenado para ver a España en el primer partido del Mundial 2026 disputado durante este lunes, 15 de junio, en un encuentro que ha enfrentado al conjunto español contra Cabo Verde en Atlanta.
A pesar de ser un partido agridulce con reparto de puntos, salmantinos y salmantinas no han dudado en salir a las calles para apoyar a La Roja mientras tomaban un refrigerio en compañía de amigos y conocidos.
Así pues, a pesar de no poder instalar un gran pantalla hasta que se dé el hipotético caso de que España llegue a semifinales o a la final, el buen tiempo ha hecho acto de presencia y ha permitido disfrutar del encuentro a miles de personas. Minutos después de terminarse el encuentro, ha comenzado a llover en la capital del Tormes.