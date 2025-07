Ozzy Osbourne, el 'Príncipe de las Tinieblas', fallece a los 76 Años

Archivo - 08 August 2022, United Kingdom, Birmingham: Ozzy Osbourne performs on stage during the Closing Ceremony for the 2022 Commonwealth Games at the Alexander Stadium in Birmingham. Photo: David Davies/PA Wire/dpa

El mundo del rock se despide de una de sus figuras más icónicas. Ozzy Osbourne, el legendario cantante británico de rock y líder de la influyente banda Black Sabbath, ha fallecido este martes a los 76 años de edad. Su deceso se produce semanas después de ofrecer su último concierto junto a sus compañeros de grupo en el estadio Villa Park de Birmingham, según ha informado la prensa británica.

La familia de Osbourne ha emitido un comunicado oficial durante la tarde, confirmando la triste noticia: "Con una tristeza indescriptible, informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familia, rodeado de mucho cariño. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en estos momentos".

Los problemas de salud de Osbourne se agravaron en los últimos años. En 2019, una gripe derivó en una infección en las vías respiratorias que amenazaba con convertirse en neumonía. Previamente, había sufrido una infección por estafilococos en un pulgar de una mano. El "Príncipe de las Tinieblas" llegó a ser hospitalizado, pasando incluso un tiempo en la UCI. A su regreso a casa, un accidente doméstico lo obligó a posponer todas sus fechas anunciadas para 2020.

Nacido en Birmingham, John Michael "Ozzy" Osbourne alcanzó la fama mundial como la voz distintiva de Black Sabbath. La banda, fundada en 1968, se erigió como pionera del heavy metal, con Osbourne liderándola hasta 1979 y marcando éxitos inmortales como 'Paranoid', 'War Pigs' o 'Iron Man'.

Tras su salida del grupo, Ozzy Osbourne forjó una exitosa carrera en solitario, lanzando once discos que lo consolidaron como un auténtico referente del heavy metal a nivel global. Su discografía en solitario incluye himnos como 'Crazy Train', 'Mr. Crowley', 'Bark At the Moon', 'No More Tears', 'Perry Mason', 'Gets Me Through' y 'Let Me Hear You Scream'.

El legado de Ozzy Osbourne perdurará como el de un artista que trascendió géneros y dejó una huella imborrable en la historia de la música.