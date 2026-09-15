Declaran cuatro zonas de Salamanca como afectadas por emergencias de Protección Civil

El Gobierno de España ha publicado un listado con las 112 afectadas por episodios de emergencias de protección civil entre los que se encuentran cuatro territorios salmantinos, Alba de Tormes, Berrocal de Huebra, Guijuelo y Santa Marta de Tormes, todos ellos por incendios forestales y que recibirán una compensación económica por los daños ocasionados por causas naturales.

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En la totalidad nacional ha habido más de un centenar de episodios que se han dado en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja y Región de Murcia, incluyendo todo tipo de incendio que se diera entre el 27 de julio y el 31 de agosto.

Como este suceso ha producido daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados, justificando así la intervención de la Administración General del Estado. A partir de la aprobación de este acuerdo con las comunidades, el Ministerio de Hacienda concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar medidas como bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social; y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática concederá ayudas, por un importe de hasta el 50 por ciento, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.

En el caso del incendio de Berrocal de Huebra, se originó el martes, 28 de julio, alcanzando rápidamente el IGR-1 de peligrosidad, poniendo en peligro localidades cercanas como Sanchón de la Sagrada. Semanas después, un varón era investigado como presunto autor mientras realizaba unos cortes con una radial en la finca donde se originó el incendio, periodo en el que estaba prohibido utilizar este tipo de materiales.

En Alba de Tormes se trata del incendio del lunes, 3 de agosto, donde se recibía el aviso de un incendio en una parcela agrícola ubicada en el término municipal de Alba de Tormes. El mismo se extinguía por los servicios de emergencias horas después.

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En Guijuelo se produjo el incendio el sábado, 15 de agosto. El mismo fue provocado por un rayo a causa de las intensas tormentas, declarando el nivel IGR-1 de peligrosidad. En cuestión de una hora se lograba estabilizar.