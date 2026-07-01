Una jueza de Vitigudino se aparta de una causa por presunto falso testimonio tras cuestionarse su imparcialidad

La jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Vitigudino, se ha apartado de la investigación abierta contra el perito caligráfico E. B. G., investigado por presuntos delitos de falso testimonio y falsedad documental.

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La decisión, tal y como se recoge en la documentación a la que ha accedido este medio, llega después de que la parte que presentó la querella pidiera que la magistrada fuera apartada del caso al entender que no podía garantizar la imparcialidad necesaria para seguir investigándolo.

Según esa parte, la jueza ya conocía el conflicto porque el origen del caso está en un procedimiento civil anterior entre las mismas personas. Además, sostiene que durante una declaración por videoconferencia escuchó una conversación entre la magistrada y una testigo antes de que comenzara el acto judicial.

En ese escrito, al que ha accedido Salamanca24horas, se afirma que la jueza hizo comentarios sobre la investigación e incluso llegó a decir que la declaración serviría “para tener una prueba más… para archivarlo. Porque es que no hay nada”. Se apunta, entonces y según la documentación, que esas palabras demostraban que la magistrada ya tenía una opinión formada sobre el caso antes de terminar la investigación.

La jueza respondió a esas acusaciones mediante un informe en el que niega haber actuado con falta de imparcialidad. Explica que la conversación tuvo lugar mientras se resolvían unos problemas técnicos con la videoconferencia y que, al tratarse de un partido judicial pequeño como el de Vitigudino, es normal que exista un trato cercano entre los profesionales que trabajan habitualmente en los juzgados.

También asegura que nunca intervino en el procedimiento civil del que deriva la querella y que revisar la documentación antes de iniciar una investigación forma parte del trabajo habitual de cualquier juez.

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Aunque rechaza las acusaciones, la magistrada ha decidido apartarse voluntariamente del procedimiento para evitar que continúe la polémica sobre su imparcialidad.