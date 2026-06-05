Los hechos, tal y como han explicado desde la Policía Nacional, ocurrieron el pasado miércoles alrededor de las 16:00 horas

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de hurto y allanamiento de morada tras sustraer varios relojes del interior de una residencia de estudiantes ubicada en las inmediaciones del campus universitario de Salamanca.

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Los hechos, tal y como han explicado desde el propio Cuerpo, ocurrieron el pasado miércoles alrededor de las 16:00 horas, cuando el sospechoso accedió al edificio y recorrió distintas zonas comunes antes de dirigirse al pasillo donde se encuentran las habitaciones de los residentes. Según la investigación, el individuo entró en una habitación y, a través de una puerta interior que la comunicaba con otra estancia, accedió también a una segunda habitación.

Una vez dentro, registró las pertenencias de los estudiantes y se apoderó de tres relojes valorados en más de 500 euros. Sin embargo, fue sorprendido por uno de los residentes mientras rebuscaba entre sus objetos personales. Al ser preguntado por su presencia en la habitación, el hombre aseguró que trabajaba en labores de mantenimiento y que era electricista.

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El estudiante le pidió que permaneciera en el lugar para verificar esa información. En ese momento, el sospechoso mostró signos de nerviosismo, enseñó el interior de su mochila y negó haber cogido ningún objeto antes de abandonar la residencia de forma apresurada.

Tras la denuncia presentada por los afectados, agentes de la Policía Nacional iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido. Las pesquisas permitieron identificar al presunto autor de los hechos, que fue localizado y detenido posteriormente por su supuesta implicación en los delitos de hurto y allanamiento de morada.

Una vez concluidas las diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial junto con el correspondiente atestado.