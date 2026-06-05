Jaime Mayor Oreja, presente en el ‘honoris causa’ de Francisco de Vitoria

Jaime Mayor Oreja, ex ministro de Interior, además de diputado del Congreso y candidato a Ieandakari y eurodiputado por el Partido Popular, ha estado presente en la investidura como doctor ‘honoris causa’ del fundador, filósofo, fraile y escritor, Francisco de Vitoria, en la Universidad de Salamanca.

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En una imagen captada por ICAL, el que fuera uno de los políticos más importantes en el mandato del expresidente del Gobierno de España, Jose María Aznar,no ha querido perderse uno de los momentos más importantes en la historia de la filosofía española.

Francisco de Vitoria ha sido investido como doctor ‘honoris causa’ en un acto que ha estado precedido por un cortejo de doctores por las calles de Salamanca, que se han dirigido hasta el Convento de San Esteban para volver al Paraninfo de la Universidad de Salamanca.