Rechazo sindical al borrador del Estatuto Marco por excluir puntos clave sobre retribuciones y jubilación

Los sindicatos presentes en la mesa del Ámbito de Negociación del Sistema Nacional de Salud han anunciado este lunes que no respaldarán el nuevo Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud si no se incorporan dos aspectos que consideran “trascendentales”: el reconocimiento retributivo asociado al nuevo modelo de clasificación profesional y la inclusión del acceso a la jubilación anticipada voluntaria y parcial sin pérdida de derechos económicos.

En una rueda de prensa celebrada tras una reunión reciente con la ministra de Sanidad, Mónica García, los representantes sindicales han expresado su malestar por el rumbo que está tomando la negociación y han detallado sus demandas, calificando el momento actual como “decisivo” para el futuro del personal sanitario.

Críticas al Ministerio por filtrar información sin acuerdos

Los sindicatos han denunciado que, a pesar de haber mantenido durante meses una actitud reivindicativa pero leal con el Ministerio de Sanidad, éste no ha actuado con la misma discreción. Según explicaron, se han difundido detalles de la negociación a través de redes sociales y declaraciones públicas antes de que existiera consenso, lo que ha dificultado el proceso e introducido presiones externas.

También lamentan la falta de información clara sobre el estado real de la negociación, así como la ausencia de otros ministerios implicados, lo que, en su opinión, ha devaluado un proceso ya de por sí complejo.

Demandas clave: jubilación, jornada laboral y retribuciones

Las organizaciones sindicales han identificado dos “obstáculos insalvables” para apoyar el texto actual del Estatuto Marco: la ausencia de una retribución acorde al nuevo modelo de clasificación profesional, la falta de regulación del acceso voluntario y parcial a la jubilación sin pérdida económica para los profesionales.

Además, reclaman medidas como:

Generalización de la jornada de 35 horas semanales para todo el personal.

Reconocimiento del solape de jornada como parte del tiempo de trabajo efectivo.

Mejora en la organización de la jornada laboral para evitar sobrecargas y favorecer la conciliación.

Regulación uniforme de la jornada para todas las categorías, sin excepciones por colectivos.

En su declaración, los sindicatos han señalado que “un sistema sanitario público de calidad no puede sostenerse sobre la sobrecarga y el agotamiento crónico de sus profesionales”, y han insistido en la necesidad de unas condiciones laborales que protejan el bienestar físico y mental de los trabajadores.

Acusan al Ministerio de dar un paso atrás en el último borrador

La última propuesta de anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, enviada por el Ministerio el pasado viernes, ha sido calificada por los sindicatos como una “tomadura de pelo”. Aseguran que supone un retroceso en aspectos ya pactados, como la posibilidad de que el nombramiento de sustitución permita el acceso a la jubilación parcial voluntaria.

También denuncian que el texto no recoge de manera global la regulación de la jornada laboral para todas las categorías, dejando particularidades que consideran inaceptables.

Amenaza de movilizaciones y posible huelga en sanidad

Ante esta situación, los sindicatos han acordado impulsar movilizaciones conjuntas si el Ministerio de Sanidad no acepta abrir una negociación específica sobre los puntos más conflictivos. No descartan la convocatoria de una huelga en el sector sanitario si no se producen avances en los próximos meses.

A pesar del desencuentro, reconocen que el trabajo sindical ha permitido introducir mejoras importantes en el texto, como la nueva clasificación profesional, con cinco niveles y retribución proporcional, y avances en conciliación, desconexión digital y formación continua preferentemente en horario laboral.

Otros avances ya recogidos en el borrador

Entre las mejoras ya incorporadas al texto destacan:

Procesos de selección de personal estatutario fijo cada dos años, con plazos máximos de resolución de un año para combatir la temporalidad.

Concurso de traslados abierto y permanente con convocatorias anuales.

Programación del trabajo anual y derecho a conocer la cartelera de turnos con antelación.

Exención de turnos nocturnos para mayores de 55 años sin merma salarial.

Consolidación de trienios y carrera profesional en promoción interna.

Mantenimiento del salario en situaciones de incapacidad temporal, riesgo en embarazo y otras contingencias.

Profesionalización de la gestión con acceso por méritos y cualificación, sin restricciones por categoría.

Los sindicatos han reiterado que no aceptarán un “cierre en falso” del Estatuto Marco y que seguirán negociando hasta lograr un acuerdo que garantice derechos laborales reales y sostenibles para cerca de un millón de profesionales del sistema sanitario público.